Les Étoiles à Rennes – ATELIER-RENCONTRE AUTOUR DE “POLLOCK & POLLOCK” Cinéma Arvor Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Les Étoiles à Rennes – ATELIER-RENCONTRE AUTOUR DE “POLLOCK & POLLOCK” Cinéma Arvor, 2 avril 2022, Rennes. Les Étoiles à Rennes – ATELIER-RENCONTRE AUTOUR DE “POLLOCK & POLLOCK”

le samedi 2 avril à Cinéma Arvor

Pollock & Pollock d’Isabelle Rèbre France | 2020 | 82 min | À perte de vue Jackson et Charles Pollock, deux frères, deux peintres, sont pris dans les secousses de l’histoire américaine du XXe siècle. Le centre électrique de leur trajectoire est New York. Leur correspondance y résonne, questionne un mythe et sort un peintre de l’ombre. ▸ Séance à 11h. Rencontre autour du film Pollock & Pollock, avec la réalisatrice et Colette Quesson, productrice. L’Atelier de Films en Bretagne propose une plongée dans une œuvre pour en connaître les secrets de fabrication et comprendre le processus créatif en donnant la parole aux créateurs, cinéastes, producteurs, collaborateurs de création… ▸ Rencontre à 14h30. Carte blanche à Films en Bretagne Cinéma Arvor 11 rue de châtillon 35000 Rennes Rennes Sud-Gare Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T11:00:00 2022-04-02T12:30:00;2022-04-02T14:30:00 2022-04-02T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Cinéma Arvor Adresse 11 rue de châtillon 35000 Rennes Ville Rennes lieuville Cinéma Arvor Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Cinéma Arvor Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Les Étoiles à Rennes – ATELIER-RENCONTRE AUTOUR DE “POLLOCK & POLLOCK” Cinéma Arvor 2022-04-02 was last modified: by Les Étoiles à Rennes – ATELIER-RENCONTRE AUTOUR DE “POLLOCK & POLLOCK” Cinéma Arvor Cinéma Arvor 2 avril 2022 cinéma arvor rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine