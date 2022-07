Les Étoiles, 11 octobre 2022, .

Les Étoiles



2022-10-11 – 2022-10-23

10 37 Après avoir pérégriné avec Daudet toute la saison passée dans de nombreuses villes de Provence à travers le projet Aller Vers, l’acteur propose de conclure son aventure théâtrale et littéraire aux Bernardines en proposant une nouvelle sélection de morceaux choisis dans l’ouvrage.



Du golfe d’Ajaccio et du détroit de Bonifacio aux rives sauvages des îles Lavezzi, et de « la petite ville » d’Arles et du quai du Pont de Giraud aux contreforts du Luberon, l’acteur nous emmène dans un fabuleux voyage et anime de sa faconde naturelle et réjouissante les récits pittoresques, souvent caustiques, parfois cruels. En effet, l’amour sera le thème central de cet ultime rendez-vous qui devrait être aussi drôle qu’émouvant.



D‘Alphonse Daudet

Spectacle conçu, mis en scène et joué par Philippe Caubère

Conteur hors-pair et fervent défenseur d’un théâtre populaire, Philippe Caubère nous embarque de la Corse en Camargue dans ce troisième volet des Lettres de mon moulin d’Alphonse Daudet.

