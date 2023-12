Coup d’œil sur les feuilles Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Catégorie d’Évènement: Paris Coup d’œil sur les feuilles Les Étincelles du Palais de la découverte Paris, 26 décembre 2023 09:20, Paris. Coup d’œil sur les feuilles 26 – 31 décembre Les Étincelles du Palais de la découverte Groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr Panneaux solaires bio, qui absorbent le CO2, rafraichissent l’atmosphère et sont parfois comestibles, les feuilles sont des organes essentiels pour les plantes. Leurs rôles sont multiples. Quelques expériences simples vous permettront de le découvrir au cours de cet atelier. Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris Paris 75015 Paris Île-de-France 0185539974 https://www.palais-decouverte.fr/fr/venir-nous-voir/les-etincelles/ Le Palais de la découverte est un établissement culturel scientifique qui a pour objectif de rendre la science accessible à tous avec des expériences interactives et des démonstrations spectaculaires. Ligne 8, station Balard Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-26T10:20:00+01:00 – 2023-12-26T11:20:00+01:00

2023-12-31T15:40:00+01:00 – 2023-12-31T16:40:00+01:00 biologie vie MC Détails Heure : 09:20 Catégorie d’Évènement: Paris Autres Code postal 75015 Lieu Les Étincelles du Palais de la découverte Adresse 186 Rue St Charles, 75015 Paris Ville Paris Age min 10 Lieu Ville Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Latitude 48.841007 Longitude 2.279657 latitude longitude 48.841007;2.279657

