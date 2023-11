Soirée spéciale ELT en partenariat avec l’Observatoire de Paris Les Étincelles du Palais de la découverte Paris, 19 décembre 2023, Paris.

Soirée spéciale ELT en partenariat avec l'Observatoire de Paris Mardi 19 décembre, 19h00 Les Étincelles du Palais de la découverte

Johann Gironnet présente la conférence : L’Univers dans l’œil de l’ELT. L’Extremely Large Telescope (ELT), en cours de construction par l’ESO (Observatoire Européen Austral), sera le plus grand télescope du monde jamais construit avec son miroir primaire de 39 m. L’ELT aura pour but de détecter et de caractériser des exoplanètes de la taille de la Terre, d’étudier l’horizon des trous noirs, de voir les premières galaxies et d’isoler les étoiles des galaxies bien au-delà de l’Amas local. Le télescope sera achevé en 2027 et sera alors opérationnel pour accueillir des instruments d’observation. Parmi eux figure le spectrographe visible / infrarouge MOSAIC (Multi Object Spectrograph with Adaptive Image Correction) développé notamment à l’Observatoire de Paris.

Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris

