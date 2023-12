Un dernier poisson Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Catégorie d’Évènement: Paris Un dernier poisson Les Étincelles du Palais de la découverte Paris, 15 décembre 2023 16:00, Paris. Un dernier poisson Vendredi 15 décembre, 17h00 Les Étincelles du Palais de la découverte Groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr Le jeu « Un dernier poisson » sensibilise les joueurs à la préservation de la biodiversité marine, dans un environnement inspiré de la mer Méditerranée. Quel est l’impact de l’homme et de la pêche sur les écosystèmes ? Comment adapter nos pratiques pour préserver les océans ? Vous jouerez un pêcheur transformé en prédateur, qui devra chasser d’autres poissons pour se nourrir.

Parviendrez-vous à subvenir à vos besoins sans perturber l’écosystème local ? Ou tomberez-vous dans le piège de la surpêche, quitte à menacer votre garde-manger ? Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris Paris 75015 Paris Île-de-France 0185539974 https://www.palais-decouverte.fr/fr/venir-nous-voir/les-etincelles/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.palais-decouverte.fr/ »}] Le Palais de la découverte est un établissement culturel scientifique qui a pour objectif de rendre la science accessible à tous avec des expériences interactives et des démonstrations spectaculaires. Ligne 8, station Balard Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Catégorie d'Évènement: Paris
Code postal 75015
Lieu Les Étincelles du Palais de la découverte
Adresse 186 Rue St Charles, 75015 Paris
Ville Paris
Age min 10
Age max 99

