L’eau et les plantes. Et les racines dans tout ça ? Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Catégorie d’Évènement: Paris L’eau et les plantes. Et les racines dans tout ça ? Les Étincelles du Palais de la découverte Paris, 2 décembre 2023, Paris. L’eau et les plantes. Et les racines dans tout ça ? Samedi 2 décembre, 10h20, 13h00, 15h40 Les Étincelles du Palais de la découverte Groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr Les plantes entretiennent une relation étroite avec l’eau. Un flux important passe au travers chaque jour. Comment l’eau est-elle prélevée dans le sol ? Comment remonte-t-elle jusqu’aux organes situés plus haut ? Comment les plantes jouent-elles avec les lois de la physique ? Réalisons ensemble, avec Yann BOURSIAC, chercheur à INRAE sur les relations plantes/eau, une expérience permettant de mesurer les propriétés hydrauliques des racines. Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris Paris 75015 Paris Île-de-France 0185539974 https://www.palais-decouverte.fr/fr/venir-nous-voir/les-etincelles/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.palais-decouverte.fr/ »}] Le Palais de la découverte est un établissement culturel scientifique qui a pour objectif de rendre la science accessible à tous avec des expériences interactives et des démonstrations spectaculaires. Ligne 8, station Balard Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T10:20:00+01:00 – 2023-12-02T11:20:00+01:00

2023-12-02T15:40:00+01:00 – 2023-12-02T16:40:00+01:00 biologie végétale cycle de l’eau Pixabay, libre de droits. Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Les Étincelles du Palais de la découverte Adresse 186 Rue St Charles, 75015 Paris Ville Paris Age min 12 Age max 99 Lieu Ville Les Étincelles du Palais de la découverte Paris latitude longitude 48.841007;2.279657

Les Étincelles du Palais de la découverte Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/