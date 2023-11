Anthropocène et temps géologiques Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Catégorie d’Évènement: Paris Anthropocène et temps géologiques Les Étincelles du Palais de la découverte Paris, 25 novembre 2023, Paris. Anthropocène et temps géologiques 25 – 29 novembre Les Étincelles du Palais de la découverte Groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr L’espèce humaine est devenue en peu de temps une force géologique majeure. La prise de conscience de l’impact de l’activité humaine sur son environnement a donné naissance au très médiatique concept d’« anthropocène ». Pour tenter d’éclairer cette notion, projetons-nous dans quelques dizaines de millions d’années. Quelles traces de notre passage laisserons-nous à d’hypothétiques géologues du futur ? Cet exercice hautement spéculatif sera surtout l’occasion de revenir sur la notion de temps géologique, et sur la manière dont il est découpé. Ce faisant, nous évoquerons certaines interactions entre les êtres vivants et leur environnement, et explorerons quelques crises majeures ayant affecté la vie sur Terre. Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris Paris 75015 Paris Île-de-France 0185539974 https://www.palais-decouverte.fr/fr/venir-nous-voir/les-etincelles/ Le Palais de la découverte est un établissement culturel scientifique qui a pour objectif de rendre la science accessible à tous avec des expériences interactives et des démonstrations spectaculaires. Ligne 8, station Balard Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

