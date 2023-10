Microalgues : le carburant du futur ? Les Étincelles du Palais de la découverte Paris, 18 novembre 2023, Paris.

Microalgues : le carburant du futur ? Samedi 18 novembre, 10h20, 13h00, 15h40 Les Étincelles du Palais de la découverte Payante sur réservation

Les carburants renouvelables sont un défi majeur car ils permettent de diminuer la consommation de carburants fossiles. Comment les rendre plus compétitifs ? Quels sont les avantages et les limites des biocarburants produits à partir de micro-algues ? Réponses données par des chercheurs l’Institut de Biosciences et Biotechnologies d’Aix-Marseille (BIAM). Plantes ou algues transforment l’énergie solaire en énergie chimique lors du processus de photosynthèse (synthèse de sucres et de lipides à partir de dioxyde de carbone CO2, d’eau et de lumière). Les chercheurs présenteront les travaux qu’ils mènent pour favoriser la production d’huile, constituant de base des biocarburants. Des expériences en direct pour tout comprendre : mesure de la quantité de CO2 consommé et rejeté par des végétaux, visualisation au microscope des micro-algues de 10 micromètres, visualisation des gouttelettes d’huile qu’elle produisent…

Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris Paris 75015 Paris Île-de-France 0185539974 https://www.palais-decouverte.fr/fr/venir-nous-voir/les-etincelles/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.palais-decouverte.fr »}] Le Palais de la découverte est un établissement culturel scientifique qui a pour objectif de rendre la science accessible à tous avec des expériences interactives et des démonstrations spectaculaires. Ligne 8, station Balard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T10:20:00+01:00 – 2023-11-18T11:20:00+01:00

2023-11-18T15:40:00+01:00 – 2023-11-18T16:40:00+01:00

microalgues biocarburant

CEA