De l'énergie, de la chimie et des humains

Jeudi 26 octobre, 14h20
Les Étincelles du Palais de la découverte
186 Rue St Charles, 75015 Paris

Pétrole, charbon et gaz font partie des ressources énergétiques que nous utilisons le plus. Grâce à la combustion, nous pouvons convertir leur énergie chimique et l'utiliser afin de faire fonctionner des machines, produire de l'électricité, chauffer des maisons… Ainsi nous avons de l'énergie par la chimie pour des humains. Et si pour obtenir toute cette énergie nous pédalions sur des vélos pour remplacer les ressources fossiles, qu'est-ce que cela donnerait ?

Le Palais de la découverte est un établissement culturel scientifique qui a pour objectif de rendre la science accessible à tous avec des expériences interactives et des démonstrations spectaculaires.

2023-10-26T14:20:00+02:00 – 2023-10-26T15:20:00+02:00

Catégorie d'Évènement: Paris
Age min 12

