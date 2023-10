Du microscope au macroscope : l’outil GarganText Les Étincelles du Palais de la découverte Paris, 25 octobre 2023, Paris.

Du microscope au macroscope : l'outil GarganText Mercredi 25 octobre, 15h40 Les Étincelles du Palais de la découverte

Un microscope sert à observer de toutes petites choses, mais qu’est-ce qu’un macroscope et pourquoi l’avoir inventé ? Le macroscope est un outil de référence pour observer la complexité. Les défis sociétaux d’aujourd’hui (climat, démocratie…) sont des sujets complexes, couverts par de nombreux articles, eux-mêmes sujets de nombreuses réactions. Comment se repérer dans l’actualité, comprendre, débattre et avancer ensemble ? L’outil GarganText, développé par l’Institut des systèmes complexes de Paris-Île de France (ISC-PIF), image les liens entre les mots d’un ensemble de textes sous forme de cartographies. C’est la « boussole » idéale pour partager l’interprétation d’un texte et échanger collectivement sur un sujet. Et vous, parmi vos centres d’intérêt, lequel souhaitez-vous observer avec le macroscope ?

Présentation par Alexandre Delanoë de l’ISC-PIF

Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris Paris 75015 Paris Île-de-France https://www.palais-decouverte.fr/fr/venir-nous-voir/les-etincelles/ Le Palais de la découverte est un établissement culturel scientifique qui a pour objectif de rendre la science accessible à tous avec des expériences interactives et des démonstrations spectaculaires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-25T15:40:00+02:00 – 2023-10-25T16:40:00+02:00

informatique numérique

