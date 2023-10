Notre cerveau : un système complexe à explorer en 3D ! Les Étincelles du Palais de la découverte Paris, 25 octobre 2023, Paris.

Quelles sont les différentes parties du cerveau et leurs rôles ? Comment le cerveau traite l’information ? Comment naissent les émotions et les souvenirs ? Le cerveau est si complexe, que les réponses à ces questions sont éparpillées dans plusieurs études scientifiques, chacune s’intéressant à un aspect particulier : l’anatomie, la fonction, la génétique, etc. Des chercheurs de l’Institut des systèmes complexes de Paris-Île de France (ISC-PIF) ont développé un outil numérique innovant, qui compile les résultats de nombreuses études. Cet outil fournit des représentations 3D du cerveau, « augmentées » d’informations complémentaires telles que les fonctions cognitives et leurs interconnexions. En libre accès sur internet, il permet d’obtenir des éléments de réponses imagés à de multiples questions et fait progresser la connaissance sur le cerveau. Et vous, quelles questions vous posez-vous sur le cerveau ?

Présentation par Salma Mesmoudi de l’ISC-PIF.

