Désinformation : sous l’influence du numérique Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Catégorie d’Évènement: Paris Désinformation : sous l’influence du numérique Les Étincelles du Palais de la découverte Paris, 21 octobre 2023, Paris. Désinformation : sous l’influence du numérique Samedi 21 octobre, 13h00 Les Étincelles du Palais de la découverte Groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr Comment ne pas tomber dans la désinformation à l’heure des réseaux sociaux ? A quel point sommes-nous influencés par les réseaux sociaux et leurs algorithmes ? Les grandes infrastructures numériques ont-elles un impact sur nos démocraties ? A l’aide d’outils numériques innovants, des chercheurs de l’Institut des systèmes complexes, Paris-Île de France (ISC-PIF) rationalisent et expliquent l’influence des réseaux sociaux sur les grandes désinformations de notre époque qui fragilisent nos démocraties.

Présentation par Victor Chomel de l'ISC-PIF

Le Palais de la découverte est un établissement culturel scientifique qui a pour objectif de rendre la science accessible à tous avec des expériences interactives et des démonstrations spectaculaires.

