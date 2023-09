Sports nautiques Les Étincelles du Palais de la découverte Paris, 7 octobre 2023, Paris.

Sports nautiques 7 et 8 octobre Les Étincelles du Palais de la découverte Groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr

Reprenant les expériences célèbres de l’exposés « Fluides » présenté aux Etincelles du Palais nous découvrirons comment un bateau flotte, comment ses voilent lui permettent avancer, comment on le dirige et comment il lui est possible d’aller plus vite que le vent qui le porte !

Nous verrons que la célèbre poussée d’Archimède réserve des surprises, même à celle et ceux qui la connaissent.

Nous comprendrons comment avec l’orientation de la voile au vent, différents phénomènes se conjuguent pour emmener le voilier.

Nous découvrirons aussi que les voiles ne sont pas les seules à mouvoir le bateau, comment on peut le diriger et même le faire aller plus vite que le vent !

Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris Paris 75015 Paris Île-de-France 0185539974 https://www.palais-decouverte.fr/fr/venir-nous-voir/les-etincelles/ Ligne 8, station Balard

2023-10-07T15:40:00+02:00 – 2023-10-07T16:40:00+02:00

2023-10-08T14:20:00+02:00 – 2023-10-08T15:20:00+02:00