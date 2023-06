Maths et sports Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Maths et sports Les Étincelles du Palais de la découverte Paris, 7 octobre 2023, Paris. Maths et sports 7 et 8 octobre Les Étincelles du Palais de la découverte Groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr Savez-vous que dans le sport se cache plein de mathématiques ? De la géométrie pour construire des ballons de foot, de l’arithmétique pour optimiser l’organisation des épreuves, des probabilités pour prévoir les résultats, etc.

Venez découvrir des challenges mathématiques pour optimiser vos performances intellectuelles et sportives ! Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris Paris 75015 Paris Île-de-France 0185539974 https://www.palais-decouverte.fr/fr/venir-nous-voir/les-etincelles/ Le Palais de la découverte est un établissement culturel scientifique qui a pour objectif de rendre la science accessible à tous avec des expériences interactives et des démonstrations spectaculaires.

