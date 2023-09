Observer les sols Les Étincelles du Palais de la découverte Paris, 7 octobre 2023, Paris.

Comment faire une analyse de sol et reconnaître les différentes couches (organiques et minérales) qui le composent. Au cours de cet atelier, on découvrira le rôle important des racines et des petits animaux, tels que les lombrics, dans la formation des sols.

