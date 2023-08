Les sols et l’eau : une histoire d’affinité. Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Catégorie d’Évènement: Paris Les sols et l’eau : une histoire d’affinité. Les Étincelles du Palais de la découverte Paris, 7 octobre 2023, Paris. Les sols et l’eau : une histoire d’affinité. Samedi 7 octobre, 10h20, 13h00, 15h40 Les Étincelles du Palais de la découverte Groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr Une équipe de l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD, Bondy) viendra présenter ses travaux sur les sols et leurs interactions avec l’eau.

Comment l’eau est-elle retenue dans le sol ?

Comment en repart-elle ?

Peut-on fabriquer un sol artificiel pour revégétaliser les villes ?

Comment l'eau est-elle retenue dans le sol ?

Comment en repart-elle ?

Peut-on fabriquer un sol artificiel pour revégétaliser les villes ?

Venez faire un voyage fantastique dans les entrailles du sol pour répondre à ces questions.

Les Étincelles du Palais de la découverte
186 Rue St Charles, 75015 Paris

Le Palais de la découverte est un établissement culturel scientifique qui a pour objectif de rendre la science accessible à tous avec des expériences interactives et des démonstrations spectaculaires.

