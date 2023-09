Soirée spéciale Mission MMX en partenariat avec l’Observatoire de Paris Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Catégorie d’Évènement: Paris Soirée spéciale Mission MMX en partenariat avec l’Observatoire de Paris Les Étincelles du Palais de la découverte Paris, 3 octobre 2023, Paris. Soirée spéciale Mission MMX en partenariat avec l’Observatoire de Paris Mardi 3 octobre, 19h00 Les Étincelles du Palais de la découverte . Alain Doressoundiram présente la conférence : La mission MMX, exploration des satellites de la planète Mars. La mission MMX en cours de dévellopement par la JAXA (Agence d’Exploration Spatiale Japonaise) devrait être lancée en 2024. Elle aura pour but d’étudier les satellites martiens et de rapporter des échantillons de Phobos (Principal satellite de la « planète rouge »). Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris Paris 75015 Paris Île-de-France 0185539974 https://www.palais-decouverte.fr/fr/venir-nous-voir/les-etincelles/ Le Palais de la découverte est un établissement culturel scientifique qui a pour objectif de rendre la science accessible à tous avec des expériences interactives et des démonstrations spectaculaires. Ligne 8, station Balard Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

