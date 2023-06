Soirée spéciale Mission JUICE en partenariat avec l’Observatoire de Paris Les Étincelles du Palais de la découverte Paris, 27 juin 2023, Paris.

Cédric Leyrat, présente la conférence, La mission JUICE : exploration des satellites de Jupiter. La sonde JUICE de l’ESA a été lancée avec succès le 14 Avril 2023. Après un voyage interplanétaire de 7 ans, elle se placera en orbite autour de Jupiter puis de son satellite Ganymede 2 ans plus tard. Dotée de 10 instruments scientifiques, elle va permettre d’étudier d’un part les conditions d’habitabilité des satellites de glace Joviens, et en particulier Ganymède, Europe et Callisto. Quelle est l’actualité de la mission et quels sont les enjeux scientifiques auxquels JUICE doit répondre ?

Cédric Leyrat, astronome adjoint au LESIA à l’Observatoire de Paris, travaille sur l’etude de la surface des petits corps du système solaire, notamment en infrarouge proche et thermique. Après les missions Cassini – CEA (Saclay) /JPL (Californie) – et ROSETTA, il se consacre à Bepi-Colombo (étude de Mercure), MMX (Martian Moon eXploration) qui va étudier Phobos, satellite de Mars, et enfin JUICE.

2023-06-27T18:30:00+02:00 – 2023-06-27T22:30:00+02:00

