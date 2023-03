MagSurf supraconducteur Les Étincelles du Palais de la découverte, 13 mai 2023, Paris.

MagSurf supraconducteur Samedi 13 mai, 22h15 Les Étincelles du Palais de la découverte Groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr

Si le surf du célèbre film « Retour vers le futur » n’est pas encore pour demain, les matériaux supraconducteurs (découverts dès 1911), nous ouvrent déjà la possibilité de l’entrevoir.

Phénomène quantique aux manifestations macroscopiques et n’apparaissant qu’à très basses températures, la supraconduction fait partie des découvertes les plus étonnantes de la physique moderne. Elément parmi d’autres : un supraconducteur peut léviter au-dessus d’un aimant et vice versa.

Conçu et réalisé au Laboratoire Matériaux et Phénomènes Quantiques (Université Paris Diderot, Paris 7), un surf truffé de supraconducteurs et rempli d’azote liquide peut accueillir une personne à son bord pour glisser sur un rail d’aimants sur plusieurs mètres : c’est le Magsurf volant des Etincelles du Palais de la découverte.

Venez donc surfer sur cette nouvelle vague !

Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris Paris 75015 Paris Île-de-France 0185539974 https://www.palais-decouverte.fr/fr/venir-nous-voir/les-etincelles/ Le Palais de la découverte est un établissement culturel scientifique qui a pour objectif de rendre la science accessible à tous avec des expériences interactives et des démonstrations spectaculaires. Ligne 8, station Balard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T22:15:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

2023-05-13T22:15:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00