Les Étincelles du Palais de la découverte 24 avril – 14 octobre Les Étincelles du Palais de la découverte Sur réservation

Ouvrez vite de nouvelles fenêtres sur le monde et attisez toutes les curiosités ! Ils sont passionnés et passionnants et vous préparent un retour aux sciences des plus vivifiants… Comme au Palais, réservez vos créneaux de médiation et suivez en famille, entre amis ou avec vos élèves les exposés dans 7 disciplines scientifiques : Astronomie, Chimie, Informatique et sciences du numériques, Mathématiques, Physique, Sciences de la vie, Sciences de la Terre

Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris Paris 75015 Paris Île-de-France Le Palais de la découverte est un établissement culturel scientifique qui a pour objectif de rendre la science accessible à tous avec des expériences interactives et des démonstrations spectaculaires. Ligne 8, station Balard

