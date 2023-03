Math, vote et démocratie Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Math, vote et démocratie Les Étincelles du Palais de la découverte, 1 avril 2023, Paris. Math, vote et démocratie 1 et 2 avril Les Étincelles du Palais de la découverte Groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr Comment faire des choix ? Partage, prise de décision éclairée, stratégie pour contenir une maladie ou combattre la pauvreté, la société doit faire des choix éclairés.

Des sondages aux théories de partages équitables, les mathématiques sont essentielles, sans doute plus encore pour poser clairement les questions que pour y répondre. Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris Paris 75015 Paris Île-de-France 0185539974 https://www.palais-decouverte.fr/fr/venir-nous-voir/les-etincelles/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.palais-decouverte.fr/ »}] Le Palais de la découverte est un établissement culturel scientifique qui a pour objectif de rendre la science accessible à tous avec des expériences interactives et des démonstrations spectaculaires. Ligne 8, station Balard Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T17:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:20:00+02:00 – 2023-04-02T11:20:00+02:00 Mathématiques Esprit critique Palais de la découverte

