Impact environnemental du numérique
1 et 2 avril
Les Étincelles du Palais de la découverte

Nous assistons depuis deux décennies à une envolée de l'utilisation des outils numériques, pour nos usages tant personnels que professionnels. Cette augmentation est-elle durable ? Les réseaux sont-ils aussi dématérialisés qu'on le dit ? Quels usages ont le plus d'impact sur l'environnement, et surtout comment l'évaluer ?

Les Étincelles du Palais de la découverte
186 Rue St Charles, 75015 Paris
Paris 75015 Paris
Île-de-France

Le Palais de la découverte est un établissement culturel scientifique qui a pour objectif de rendre la science accessible à tous avec des expériences interactives et des démonstrations spectaculaires.

