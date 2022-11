« Observation des exoplanètes avec l’instrument MIRI du James Webb » Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Catégorie d’évènement: Paris

« Observation des exoplanètes avec l’instrument MIRI du James Webb » Les Étincelles du Palais de la découverte, 6 décembre 2022, Paris. « Observation des exoplanètes avec l’instrument MIRI du James Webb » Mardi 6 décembre, 19h00 Les Étincelles du Palais de la découverte

Soirée en partenariat avec l’Observatoire de Paris – PSL Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris Paris Paris 75015 Île-de-France Ligne 8, station Balard

0185539974 https://www.palais-decouverte.fr/fr/venir-nous-voir/les-etincelles/ Le Palais de la découverte est un établissement culturel scientifique qui a pour objectif de rendre la science accessible à tous avec des expériences interactives et des démonstrations spectaculaires. A 19h00 une séance de planétarium « odyssée vers d’autres mondes » suivie à 20h d’une conférence d’Anthony Boccaletti « Observation des exoplanètes avec l’instrument MIRI du James Webb » et si le temps le permet, d’une observation sur le parvis des étincelles avec l’evscope.

