Initiation à la programmation [Atelier 2h]
Mercredi 30 novembre, 15h40
Les Étincelles du Palais de la découverte

Groupes information et réservation : 01 56 43 20 25 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou groupes.palais@universcience.fr

Venez vous initier à la programmation informatique au travers d’un langage simple mais puissant nommé Python, et découvrir les bases du fonctionnement de nos ordinateurs. Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris Paris Paris 75015 Île-de-France Ligne 8, station Balard

0185539974 https://www.palais-decouverte.fr/fr/venir-nous-voir/les-etincelles/ Le Palais de la découverte est un établissement culturel scientifique qui a pour objectif de rendre la science accessible à tous avec des expériences interactives et des démonstrations spectaculaires. Toutes nos activités informatiques sont régies par des programmes, ces obscures séquences d’instructions écrites par de mystérieux individus appelés « programmeurs ». Mystérieux ? Que nenni ! L’art arcane des programmeurs est à la portée de tous, et il ne tient qu’à vous d’en découvrir le fonctionnement. Cet atelier sera également l’occasion de découvrir comment nos ordinateurs stockent l’information, comment ils ne savent pas additionner les nombres décimaux, ou ce qui arrive quand un programme refuse de s’arrêter !

Age minimum 10

