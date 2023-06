Odyssée vers d’autres mondes Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Odyssée vers d’autres mondes Les Étincelles du Palais de la découverte Paris, 23 octobre 2022, Paris. Odyssée vers d’autres mondes 23 octobre 2022 – 3 septembre 2023 Les Étincelles du Palais de la découverte Tarif Etincelles du Palais de la découverte Quelle n’aurait pas été la surprise des Anciens d’apprendre ce que nous savons aujourd’hui, à savoir que les étoiles sont des astres de même nature que notre soleil et que beaucoup d’entre elles sont, à l’instar de notre étoile, entourées de planètes ? Laissez-vous guider par un astronome qui vous embarquera pour un voyage, qui commencera par la découverte du ciel étoilé, puis nous emmènera explorer les mondes exotiques de notre système solaire, avant de nous entraîner dans une expédition interstellaire à la découverte des mondes exoplanétaires de notre galaxie. Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris Paris 75015 Paris Île-de-France 0185539974 https://www.palais-decouverte.fr/fr/venir-nous-voir/les-etincelles/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.palais-decouverte.fr/ »}] Le Palais de la découverte est un établissement culturel scientifique qui a pour objectif de rendre la science accessible à tous avec des expériences interactives et des démonstrations spectaculaires. Ligne 8, station Balard Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

