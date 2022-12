Virus – du poison au médicament Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Catégorie d’évènement: Paris

Virus – du poison au médicament Les Étincelles du Palais de la découverte, 26 avril 2022, Paris. Virus – du poison au médicament 26 avril 2022 – 25 janvier 2023 Les Étincelles du Palais de la découverte

Sur réservation

14 ans et + Qu’est-ce qu’un virus ? Comment les virus nous rendent-ils malades ou peuvent-ils nous soigner ? Plongez à l’échelle du nanomètre, à la frontière du vivant. Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris Paris Paris 75015 Île-de-France Ligne 8, station Balard

0185539974 https://www.palais-decouverte.fr/fr/venir-nous-voir/les-etincelles/ Le Palais de la découverte est un établissement culturel scientifique qui a pour objectif de rendre la science accessible à tous avec des expériences interactives et des démonstrations spectaculaires. Vous en mangez quotidiennement, ils se multiplient par milliards dans vos intestins et ce ne sont pas des bactéries. Vous les craigniez peut-être et pourtant ils sont majoritairement inoffensifs. Les virus sont des entités biologiques à la frontière du vivant. Ces étrangetés nanoscopiques sont pourtant au cœur de nos vies, bien au-delà des maladies qu’ils peuvent transmettre. Découvrez la nature des virus, le rôle ambigu qu’ils jouent dans la nature et comment ils peuvent être utilisés par les médecins ! Prenez en main les clefs d’un débat qui s’annonce : peut-on utiliser des virus pour soigner ?

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-26T17:00:00+02:00

2023-01-25T15:20:00+01:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Les Étincelles du Palais de la découverte Adresse 186 Rue St Charles, 75015 Paris Paris Ville Paris Age minimum 14 lieuville Les Étincelles du Palais de la découverte Paris

Les Étincelles du Palais de la découverte Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Virus – du poison au médicament Les Étincelles du Palais de la découverte 2022-04-26 was last modified: by Virus – du poison au médicament Les Étincelles du Palais de la découverte Les Étincelles du Palais de la découverte 26 avril 2022 Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Paris

Paris