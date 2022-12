Ce que disent les pierres Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Catégorie d’évènement: Paris

Ce que disent les pierres Les Étincelles du Palais de la découverte, 3 avril 2022, Paris. Ce que disent les pierres 3 avril – 28 décembre Les Étincelles du Palais de la découverte

Groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr

10 ans et + Les roches nous renseignent sur l’histoire de la Terre en enregistrant les phénomènes géologiques qui l’ont affectée. Embarquez pour un voyage dans le temps et autour de la planète handicap moteur mi Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris Paris Paris 75015 Île-de-France Ligne 8, station Balard

0185539974 https://www.palais-decouverte.fr/fr/venir-nous-voir/les-etincelles/ Le Palais de la découverte est un établissement culturel scientifique qui a pour objectif de rendre la science accessible à tous avec des expériences interactives et des démonstrations spectaculaires. Accessible à partir de 10 ans Les roches sont le moyen naturel mis à la disposition du géologue pour comprendre la structure et la composition de la Terre, ainsi que son histoire. Sédimentaires, métamorphiques ou magmatiques, elles enregistrent des processus géologiques dont la durée s’étale de l’échelle de la seconde à celle du million d’années. Elles donnent l’occasion d’effectuer un véritable voyage dans le temps et autour de la planète.

,

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-03T17:00:00+02:00

2022-12-28T16:40:00+01:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Les Étincelles du Palais de la découverte Adresse 186 Rue St Charles, 75015 Paris Paris Ville Paris Age minimum 10 Age maximum 110 lieuville Les Étincelles du Palais de la découverte Paris

Les Étincelles du Palais de la découverte Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Ce que disent les pierres Les Étincelles du Palais de la découverte 2022-04-03 was last modified: by Ce que disent les pierres Les Étincelles du Palais de la découverte Les Étincelles du Palais de la découverte 3 avril 2022 Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Paris

Paris