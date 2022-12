Le Magsurf supraconducteur ! Les Étincelles du Palais de la découverte, 12 février 2022, Paris.

Le Magsurf supraconducteur ! 12 février – 31 décembre Les Étincelles du Palais de la découverte

La supraconduction est le plus étonnant des phénomènes quantiques accessibles à l’échelle macroscopique : surfer en lévitation n’est plus de la science-fiction, mais de la science bien réelle ! handicap intellectuel;handicap auditif;handicap psychique;handicap moteur ii;hi;pi;mi

Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris

0185539974 https://www.palais-decouverte.fr/fr/venir-nous-voir/les-etincelles/ Le Palais de la découverte est un établissement culturel scientifique qui a pour objectif de rendre la science accessible à tous avec des expériences interactives et des démonstrations spectaculaires.

Grâce à de très basses températures, la supraconduction découverte en 1911 est l’un des phénomènes les plus étonnants de la physique moderne. Un aimant peut léviter au-dessus d’un supraconducteur et vice versa. Conçu et réalisé au Laboratoire Matériaux et Phénomènes Quantiques (Université Paris Diderot, Paris 7), un surf truffé de supraconducteurs peut accueillir une personne à son bord pour glisser sur un rail d’aimants sur plusieurs mètres : c’est le Magsurf supra volant des Etincelles du Palais de la découverte. Venez donc surfer sur cette nouvelle vague !



