La tectonique des plaques Les Étincelles du Palais de la découverte, 5 février 2022, Paris.

La tectonique des plaques 5 février 2022 – 8 janvier 2023 Les Étincelles du Palais de la découverte

12 ans et + La tectonique des plaques est le modèle global du fonctionnement de la planète expliquant la formation des chaînes de montagnes et des océans, la localisation du volcanisme et des séismes. handicap moteur mi

Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris

Le Palais de la découverte est un établissement culturel scientifique qui a pour objectif de rendre la science accessible à tous avec des expériences interactives et des démonstrations spectaculaires.

La surface de la Terre est un véritable puzzle de « minces » plaques rocheuses rigides. Elles se déplacent et modifient lentement, mais en permanence, la géographie. La tectonique des plaques explique leurs mouvements, la formation des chaînes de montagnes et des océans, la localisation du volcanisme et des séismes.



