Vaccins : où en est-on aujourd'hui ? Les Étincelles du Palais de la découverte Paris

26 janvier – 30 décembre

14 ans et +
Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris

0185539974 https://www.palais-decouverte.fr/fr/venir-nous-voir/les-etincelles/ Le Palais de la découverte est un établissement culturel scientifique qui a pour objectif de rendre la science accessible à tous avec des expériences interactives et des démonstrations spectaculaires. Face aux maladies infectieuses, les scientifiques ont su faire preuve d’imagination. De l’inhalation de croûte de pustules séchées à l’injection d’un vaccin, l’objectif reste le même : protéger un individu ou un groupe d’individus de l’action néfaste d’un agent infectieux. Partant d’anecdotes historiques, cet exposé propose de faire un point sur les vaccins. Que contiennent-ils ? Comment agissent-ils ? Existe‑t‑il des vaccins différents pour des populations différentes ? Certaines maladies sont‑elles encore de véritables dangers aujourd’hui ? Pour étayer ces questions, nous prendrons l’exemple de différents vaccins dont les plus récents contre la Covid-19.

