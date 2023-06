Promenade dans les mathématiques Les Étincelles du Palais de la découverte Paris, 12 janvier 2022, Paris.

Promenade dans les mathématiques 12 janvier 2022 – 31 août 2023 Les Étincelles du Palais de la découverte Payant

Faire découvrir l’extraordinaire richesse des mathématiques, à travers un parcours plus ou moins improvisé par le médiateur scientifique, en fonction du public présent et des questions qu’il se pose. L’objectif est avant tout culturel : montrer que les mathématiques sont une discipline vivante, que les problèmes évoluent, que chaque réponse suscite de nouvelles questions, etc. On y insiste plus sur les idées que sur les techniques, et le discours se veut le plus accessible possible.

Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris Paris 75015 Paris Île-de-France 0185539974 https://www.palais-decouverte.fr/fr/venir-nous-voir/les-etincelles/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.palais-decouverte.fr/ »}] Le Palais de la découverte est un établissement culturel scientifique qui a pour objectif de rendre la science accessible à tous avec des expériences interactives et des démonstrations spectaculaires. Ligne 8, station Balard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-12T14:20:00+01:00 – 2022-01-12T15:20:00+01:00

2023-08-31T15:40:00+02:00 – 2023-08-31T16:40:00+02:00

mathématiques exposé

(c) Universcience