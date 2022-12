Mars, la nouvelle frontière Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Catégorie d’évènement: Paris

Mars, la nouvelle frontière Les Étincelles du Palais de la découverte, 5 janvier 2022, Paris. Mars, la nouvelle frontière 5 janvier 2022 – 11 février 2023 Les Étincelles du Palais de la découverte

Tarif Etincelles du Palais de la découverte

7 ans et + Séance live de planétarium : Après une présentation du ciel du soir, découvrez la planète rouge et ses secrets. handicap auditif;handicap moteur hi;mi Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris Paris Paris 75015 Île-de-France Ligne 8, station Balard

0185539974 https://www.palais-decouverte.fr/fr/venir-nous-voir/les-etincelles/ Le Palais de la découverte est un établissement culturel scientifique qui a pour objectif de rendre la science accessible à tous avec des expériences interactives et des démonstrations spectaculaires. Mars est une planète connue des observateurs depuis la nuit des temps. Mais son point rouge dans le ciel n’a dévoilé ses secrets qu’à partir des premières sondes spatiales dans le Système Solaire dans les années 1960. Avec plus d’une quarantaine de missions spatiales dédiées à Mars, elle est aujourd’hui la planète la plus étudiée de notre système. En apparence désertique, elle recèle pourtant de nombreuses surprises dans son histoire, mais également des fantasmes de colonisation et de terraformation pour la rendre habitable…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-05T14:20:00+01:00

2023-02-11T11:20:00+01:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Les Étincelles du Palais de la découverte Adresse 186 Rue St Charles, 75015 Paris Paris Ville Paris Age minimum 7 lieuville Les Étincelles du Palais de la découverte Paris

Les Étincelles du Palais de la découverte Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Mars, la nouvelle frontière Les Étincelles du Palais de la découverte 2022-01-05 was last modified: by Mars, la nouvelle frontière Les Étincelles du Palais de la découverte Les Étincelles du Palais de la découverte 5 janvier 2022 Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Paris

Paris