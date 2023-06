Récréations mathématiques Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Récréations mathématiques Les Étincelles du Palais de la découverte Paris, 4 décembre 2021, Paris. Récréations mathématiques 4 décembre 2021 – 31 août 2023 Les Étincelles du Palais de la découverte Groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr Ces ateliers nécessitent les connaissances que tout un chacun possède depuis le CM, et font découvrir un autre visage des mathématiques.

Exemples d’activités proposées : Comment doit-on disposer les briques disponibles pour réussir à reconstituer le cube ? Peut-on passer par tous les traits d’un dessin sans passer deux fois par le même ? Les triangles magiques, les cylindres colorés… Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris Paris 75015 Paris Île-de-France 0185539974 https://www.palais-decouverte.fr/fr/venir-nous-voir/les-etincelles/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.palais-decouverte.fr/ »}] Le Palais de la découverte est un établissement culturel scientifique qui a pour objectif de rendre la science accessible à tous avec des expériences interactives et des démonstrations spectaculaires. Ligne 8, station Balard Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T10:20:00+01:00 – 2021-12-04T11:20:00+01:00

2023-08-31T11:40:00+02:00 – 2023-08-31T12:40:00+02:00 mathématiques récréations Universcience Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Les Étincelles du Palais de la découverte Adresse 186 Rue St Charles, 75015 Paris Ville Paris Age min 9 Lieu Ville Les Étincelles du Palais de la découverte Paris

Les Étincelles du Palais de la découverte Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Récréations mathématiques Les Étincelles du Palais de la découverte Paris 2021-12-04 was last modified: by Récréations mathématiques Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Les Étincelles du Palais de la découverte Paris 4 décembre 2021