Électrostatique Les Étincelles du Palais de la découverte Paris

Les phénomènes électrostatiques sont nombreux dans la vie de tous les jours : petite étincelle en descendant de la voiture, foudre, mais aussi de nombreux autres exemples. A très petite échelle, les forces électrostatiques sont en oeuvre au cœur de la matière. L'exposé se propose d'étudier les forces électrostatiques à l'aide de nombreuses expériences, la plupart réalisée à l'aide d'une machine haute tension délivrant 100 000 volts. Influence et influence totale, ionisation, effet de pointe, condensateurs… sont au programme.

Le Palais de la découverte est un établissement culturel scientifique qui a pour objectif de rendre la science accessible à tous avec des expériences interactives et des démonstrations spectaculaires.

