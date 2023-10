La biodiversité de la Seine Les Étincelles du Palais de la découverte Paris, 29 octobre 2021, Paris.

La biodiversité de la Seine 29 octobre 2021 – 3 novembre 2023 Les Étincelles du Palais de la découverte Sur inscription

La Seine est un fleuve aménagé de nombreux barrages pour faciliter la navigation, réguler son débit et fournir en eau l’agriculture et l’industrie de son bassin versant. La qualité de son eau est surveillée, améliorée, rendue potable par divers traitements, encore à perfectionner. Malgré cette forte pression humaine, diverses formes de vie sont bien présentes. Dans cette eau trouble se cachent des algues, des plantes, des crustacés, des éponges, des coquillages et bien sûr des poissons. Grâce à un quiz et à l’observation d’échantillons de plancton et de maquettes, partez à la découverte de la biodiversité de la Seine et de son évolution passée, présente, future.

Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris Paris 75015 Paris Île-de-France 0185539974 https://www.palais-decouverte.fr/fr/venir-nous-voir/les-etincelles/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.palais-decouverte.fr/ »}] Le Palais de la découverte est un établissement culturel scientifique qui a pour objectif de rendre la science accessible à tous avec des expériences interactives et des démonstrations spectaculaires. Ligne 8, station Balard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-29T13:00:00+02:00 – 2021-10-29T14:00:00+02:00

2023-11-03T14:20:00+01:00 – 2023-11-03T15:20:00+01:00

Sciences de la vie Exposés

Yann Lefranc