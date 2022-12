Cerveau Quiz Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Catégorie d’évènement: Paris

13 ans et + Du vrai et du faux sur le cerveau, on en trouve partout. Ce quiz sur les grands mythes du cerveau vous permettra de déceler toutes ces idées reçues ! Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris Paris Paris 75015 Île-de-France Ligne 8, station Balard

0185539974 https://www.palais-decouverte.fr/fr/venir-nous-voir/les-etincelles/ Le Palais de la découverte est un établissement culturel scientifique qui a pour objectif de rendre la science accessible à tous avec des expériences interactives et des démonstrations spectaculaires. Dans les magazines, dans les livres, sur les sites internet, parfois même dans la bouche de certains scientifiques … Alors venez faire le tri entre toutes ces informations : celles scientifiques, celles qui relèvent d’une croyance, celles qui ont été déformées …

Ce quiz sur les grands mythes du cerveau vous permettra de donner votre avis à chaque question !

De quoi remettre un peu d’ordre dans toutes ces idées reçues !

