Étoiles et galaxies Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Étoiles et galaxies Les Étincelles du Palais de la découverte Paris, 11 septembre 2021, Paris. Étoiles et galaxies 11 septembre 2021 – 3 septembre 2023 Les Étincelles du Palais de la découverte Tarif Etincelles du Palais de la découverte Comment se forment les étoiles ? A quelle distance se trouve l’étoile la plus proche du Soleil ? Voyagerons-nous un jour jusqu’aux frontières de notre galaxie ? Pour répondre à ces questions, un astronome vous parlera du cosmos et vous guidera dans un voyage qui vous mènera jusqu’aux confins de l’Univers connu… Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris Paris 75015 Paris Île-de-France 0185539974 https://www.palais-decouverte.fr/fr/venir-nous-voir/les-etincelles/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.palais-decouverte.fr/ »}] Le Palais de la découverte est un établissement culturel scientifique qui a pour objectif de rendre la science accessible à tous avec des expériences interactives et des démonstrations spectaculaires. Ligne 8, station Balard Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T15:40:00+02:00 – 2021-09-11T16:40:00+02:00

2023-09-03T15:40:00+02:00 – 2023-09-03T16:40:00+02:00 planetarium galaxies Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Les Étincelles du Palais de la découverte Adresse 186 Rue St Charles, 75015 Paris Ville Paris Age min 7 Lieu Ville Les Étincelles du Palais de la découverte Paris

Les Étincelles du Palais de la découverte Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Étoiles et galaxies Les Étincelles du Palais de la découverte Paris 2021-09-11 was last modified: by Étoiles et galaxies Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Les Étincelles du Palais de la découverte Paris 11 septembre 2021