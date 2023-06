Réactions en tout genre Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Réactions en tout genre Les Étincelles du Palais de la découverte Paris, 11 septembre 2021, Paris. Réactions en tout genre 11 septembre 2021 – 2 juillet 2023 Les Étincelles du Palais de la découverte Pour les groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr La chimie ? Ça fait des expériences qui changent de couleur ou qui font des bulles… En partant de l’observation de différentes expériences surprenantes, cet exposé, qui s’adapte à tous les publics, permet de s’initier simplement à la chimie, et d’en explorer les grands principes. Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris Paris 75015 Paris Île-de-France 0185539974 https://www.palais-decouverte.fr/fr/venir-nous-voir/les-etincelles/ Le Palais de la découverte est un établissement culturel scientifique qui a pour objectif de rendre la science accessible à tous avec des expériences interactives et des démonstrations spectaculaires. Ligne 8, station Balard Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T14:20:00+02:00 – 2021-09-11T15:20:00+02:00

Chimie Matière
Takuji Shimmura – Universcience

Age min 6

