Voyage dans le système solaire Les Étincelles du Palais de la découverte Paris, 11 septembre 2021, Paris.

Voyage dans le système solaire 11 septembre 2021 – 3 septembre 2023 Les Étincelles du Palais de la découverte Tarif Etincelles du Palais de la découverte

Le Système solaire est riche de nombreux astres fascinants et encore assez méconnus. Au départ de la Terre, un astronome décrit les mouvements des planètes dans le ciel et invite le spectateur à s’en approcher afin de les étudier de plus près.

Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris Paris 75015 Paris Île-de-France 0185539974 https://www.palais-decouverte.fr/fr/venir-nous-voir/les-etincelles/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.palais-decouverte.fr/ »}] Le Palais de la découverte est un établissement culturel scientifique qui a pour objectif de rendre la science accessible à tous avec des expériences interactives et des démonstrations spectaculaires. Ligne 8, station Balard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T11:40:00+02:00 – 2021-09-11T12:40:00+02:00

2023-09-03T14:20:00+02:00 – 2023-09-03T15:20:00+02:00

planetarium étoiles