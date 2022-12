L’ADN, élémentaire mon cher Watson Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Catégorie d’évènement: Paris

12 ans et + Cet exposé propose de partir à la découverte de l’ADN par une expérience surprenante permettant de visualiser de l’ADN à l’œil nu ! Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris Paris Paris 75015 Île-de-France Ligne 8, station Balard

0185539974 https://www.palais-decouverte.fr/fr/venir-nous-voir/les-etincelles/ Le Palais de la découverte est un établissement culturel scientifique qui a pour objectif de rendre la science accessible à tous avec des expériences interactives et des démonstrations spectaculaires. La molécule d’ADN est au cœur de nos cellules et souvent aussi au cœur de l’actualité. Visualiser de l’ADN à l’œil nu ! De là une facette particulière sera explorée : l’ADN une caractéristique du monde vivant ?, L’ADN support de l’hérédité, les empreintes génétiques, le séquençage, les maladies génétiques, modifier l’ADN ?, le clonage, l’évolution, etc.

Catégorie d'évènement: Paris
Lieu Les Étincelles du Palais de la découverte
Adresse 186 Rue St Charles, 75015 Paris Paris
Ville Paris
Age minimum 12

