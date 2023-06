A table les grenouilles ! Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris A table les grenouilles ! Les Étincelles du Palais de la découverte Paris, 2 septembre 2021, Paris. A table les grenouilles ! 2 septembre 2021 – 25 juin 2023 Les Étincelles du Palais de la découverte Sur inscription A l’heure du repas des grenouilles rieuses, une démarche expérimentale permettant de répondre à cette question est mise en œuvre en direct. Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris Paris 75015 Paris Île-de-France 0185539974 https://www.palais-decouverte.fr/fr/venir-nous-voir/les-etincelles/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.palais-decouverte.fr/ »}] Le Palais de la découverte est un établissement culturel scientifique qui a pour objectif de rendre la science accessible à tous avec des expériences interactives et des démonstrations spectaculaires. Ligne 8, station Balard Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-02T14:20:00+02:00 – 2021-09-02T15:20:00+02:00

Sciences de la vie
Exposés
Age min 6

