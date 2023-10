Les sens du toucher Les Étincelles du Palais de la découverte Paris, 29 août 2021, Paris.

Les sens du toucher 29 août 2021 – 8 novembre 2023 Les Étincelles du Palais de la découverte Sur inscription

Nous avons l’habitude de parler des cinq sens et pourtant nous en possédons bien plus ! Cet exposé sera l’occasion de découvrir ce qui se cache derrière le « toucher ». Ce terme, auquel les biologistes préfèrent celui de « somesthésie », regroupe en réalité quatre sens que les visiteurs mettront en évidence grâce à des expériences simples : le tact, la sensibilité thermique, la proprioception et la douleur.

Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris Paris 75015 Paris Île-de-France 0185539974 https://www.palais-decouverte.fr/fr/venir-nous-voir/les-etincelles/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.palais-decouverte.fr/ »}] Le Palais de la découverte est un établissement culturel scientifique qui a pour objectif de rendre la science accessible à tous avec des expériences interactives et des démonstrations spectaculaires. Ligne 8, station Balard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-29T14:20:00+02:00 – 2021-08-29T15:20:00+02:00

2023-11-08T15:40:00+01:00 – 2023-11-08T16:40:00+01:00

Sciences de la vie Exposés

DAM