Une histoire de l’informatique 15 juillet 2021 – 21 janvier 2023 Les Étincelles du Palais de la découverte

12 ans et +, Des ouvrages d'Al-Khwarizmi aux machines d'Alan Turing, parcourons le chemin qui nous a conduit aux ordinateurs que nous utilisons tous les jours.

Si l’informatique semble la plus jeune et la plus fougueuse des disciplines scientifiques, elle a pourtant des racines très anciennes. Saviez-vous que les algorithmes doivent leur nom à un savant musulman du IXème siècle, ou que le premier programme informatique connu fut rédigé par une programmeuse de l’ère victorienne ?

Au travers de ces pionniers et de leurs travaux, nous explorerons l’arbre généalogique de l’informatique et des idées qui ont conduit à son développement : de la logique formelle de Boole et l’arithmétique binaire de Liebniz, jusqu’aux machines de Turing et à l’information de Shannon, et au delà.

Nous verrons ainsi que, loin d’être d’étranges artefacts des sociétés modernes, nos ordinateurs sont avant tout l’aboutissement logique de la science de l’information !



