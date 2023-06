Le réseau Internet Les Étincelles du Palais de la découverte Paris, 9 juillet 2021, Paris.

Internet, notre réseau d’information et de communication, recouvre aujourd’hui la planète entière et est accessible à la majeure partie de l’humanité. Pourtant, ce miracle de technologie est étonnament humble dans ses origines et son architecture.

En dévoilant l’histoire de ce réseau, de son ancêtre Arpanet à la naissance du Web, nous découvrirons les arcanes de son fonctionnement et la façon dont nos messages y circulent.

À cette occasion, nous questionnerons ses impacts, notamment en termes de consommation énergétique ou encore de dissémination de l’information.

Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris

