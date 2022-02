Les Étincelles du palais de la découverte Les Étincelles du Palais de la découverte, 15 décembre 2021, Paris.

Les Étincelles du palais de la découverte

du mercredi 15 décembre 2021 au samedi 25 mars 2023 à Les Étincelles du Palais de la découverte

Ouvrez vite de nouvelles fenêtres sur le monde et attisez toutes les curiosités ! Ils sont passionnés et passionnants et vous préparent un retour aux sciences des plus vivifiants… Comme au Palais, réservez vos créneaux de médiation et suivez en famille, entre amis ou avec vos élèves les exposés dans 7 disciplines scientifiques : Astronomie, Chimie, Informatique et sciences du numériques, Mathématiques, Physique, Sciences de la vie, Sciences de la Terre

Sur réservation

Les médiatrices et médiateurs du Palais de la découverte vous réservent l’essentiel de leur savoir-faire et vont vous surprendre sur de nouveaux terrains d’expérimentations et d’exploration.

Les Étincelles du Palais de la découverte Jardin Caroline Aigle, 186 rue Saint Charles, Paris Paris



