Les Etincelles du Palais de la Découverte fête de la science Les étincelles du Palais de la Découverte Paris, 7 octobre 2023, Paris.

Du samedi 07 octobre 2023 au dimanche 08 octobre 2023 :

.Tout public. A partir de 6 ans. gratuit

Sur réservation

Rendez-vous aux Etincelles et en bords de Seine pour célébrer le partage des connaissances et le plaisir de la découverte à l’occassion de la Fête de la science. Gratuit sur réservation.

La programmation :

Les exposés

Chimie, physique, mathématiques…Toutes les displins seront à la fête !

Les sols et l’eau : une histoire d’affinité

Samedi 7 octobre 2023 à 10h20, 13h et 15h40

À partir de 8 ans

Comment l’eau est-elle retenue dans le sol ? Comment en repart-elle ?

Comment fabriquer un sol artificiel pour y planter des milliers d’arbres et créer des espaces verts ?

Des chercheurs de l’IRD (Institut de recherche pour le développement) répondent à ces questions et bien d’autres, cruciales pour l’écologie et l’urbanisme.

Quelques mystères de l’olfaction

Samedi 7 et dimanche 8 octobre à 11h40

À partir de 14 ans

Grâce à quelques expériences, venez vous familiariser avec les mécanismes de l’olfaction. Comment votre nez et votre cerveau vous permettent de percevoir les odeurs ? Est-ce normal de ne pas sentir comme son voisin ? La reconnaissance des odeurs dépend de nombreux facteurs…

Sports nautiques

Samedi 7 octobre à 15h40

Dimanche 8 octobre à 14h20

À partir de 9 ans

Embarquez avec nous pour découvrir quelques-uns des principes physiques qui se cachent derrière la majestueuse course des voiliers modernes. Des voiles aux winchs, des coques aux foils et bien plus.

L’intelligence artificielle

Samedi 7 octobre à 14h20

Dimanche 8 octobre à 13h

À partir de 14 ans

L’Intelligence Artificielle a fait d’immenses progrès, jusqu’à nous surprendre aujourd’hui par l’étendue de ses capacités. Venez comprendre ce que recouvrent réellement les progrès de l’Intelligence Artificielle et tester l’une d’elles en lui faisant reconnaître des objets.

Tout le programme des exposés

Les stands

Observations du soleil, analyse des sols, ou découverte de la variété des verres

Observer les sols

Samedi 7 octobre à 11h30, 12h et 14h30

À partir de 8 ans

Comment faire une analyse de sol et reconnaître les différentes couches (organiques et minérales) qui le composent. Au cours de cet atelier, on découvrira le rôle important des racines et des petits animaux, tels que les lombrics, dans la formation des sols.

Animé par des chercheurs de l’IRD (Institut de recherche pour le développement)

Du feu, des verres et des larmes

Samedi 7 octobre de 10h30 à 11h15 – de 12h30 à 13h45 – de 15h à 16h30

Dimance 8 octobre en continu de 11h à 16h30

Tout public

Grâce au chalumeau, le médiateur manipulera réellement le verre devant le public et ce sera l’occasion d’aborder différents thèmes comme la variété de la chimie des verres, d’évoquer les compositions et montrer les différences de propriétés.

Science en Seine

Médiations en bords de Seine pour en découvrir toute la biodiversité

Aux Jardins Flottants de l’Archipel des Berges-de-Seine « Niki-de-Saint-Phalle » (Paris 7e) et au Parc André Citroën (Paris 15e)

En bord de Seine, des médiateurs de différentes disciplines scientifiques présentent un aspect de la recherche lié à l’eau, à ses propriétés et font découvrir la biodiversité de la Seine.

Biodiversité de la Seine

Sciences de la vie

Vendredi 6 octobre 10h-12h : Parc André Citroën

Vendredi 6 octobre 14h-17h30 : Jardins flottants » Niki-de-Saint-Phalle «

Samedi 7 octobre 10h -12h : Jardins flottants » Niki-de-Saint-Phalle » ou Parc André Citroën (si la météo le permet)

Samedi 7 octobre 14h -17h30 : Jardins flottants » Niki-de-Saint-Phalle »

Dimanche 8 octobre 10h-12h : Jardins flottants » Niki-de-Saint-Phalle « ou Parc André Citroën (si la météo le permet)

Dimanche 8 octobre 14h-17h30 : Jardins flottants » Niki-de-Saint-Phalle «

Tout public

L’observation directe d’échantillons, des maquettes et des posters commentés par le-la médiateur-trice feront découvrir au public les algues, les herbiers, les mollusques, les crustacés, les éponges, les poissons et les microorganismes qui vivent et se reproduisent dans Paris

Le bouillant de Franklin

Physique

Vendredi 6 octobre 14h-17h30 : Jardins flottants » Niki-de-Saint-Phalle «

Samedi 7 octobre 14h-17h30 : Jardins flottants » Niki-de-Saint-Phalle «

Tout public

C’est une expérience sur les changements d’états de l’eau : il s’agit de provoquer l’ébullition de l’eau par refroidissement qui, en apparence, paraît contradictoire !

Géochimie de la Seine

Géosciences

Vendredi 6 octobre 10h-12h : Parc André Citroën

Vendredi 6 octobre 14h-17h30 : Jardins flottants » Niki-de-Saint-Phalle «

Dimanche 8 octobre 10h-12h : Jardins flottants » Niki-de-Saint-Phalle » ou Parc André Citroën (si la météo le permet)

Dimanche 8 octobre 14h-17h30 : Jardins flottants » Niki-de-Saint-Phalle «

Tout public

Quelle est la composition chimique de l’eau de la Seine ? Comment expliquer son origine ? Est-elle différente de celle d’une eau minérale provenant du Massif central, par exemple ? Analysez des échantillons d’eaux pour aborder ces questions qui feront dialoguer chimie et géologie. Cet atelier sera l’occasion de découvrir certaines roches qui affleurent dans le Bassin parisien et qui nous renseignent sur ses environnements passés.

Les étincelles du Palais de la Découverte 186, rue Saint-Charles 75015 Paris

Contact : https://www.palais-decouverte.fr/fr/venir-nous-voir/les-etincelles/evenements/fete-de-la-science#item-grid-160699 https://www.palais-decouverte.fr/fr/venir-nous-voir/les-etincelles/evenements/fete-de-la-science#item-grid-160699

©Les Etincelles du Palais de la Découverte Les Etincelles du Palais de la Découverte