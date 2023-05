Les Étés du Louvre, un festival à ciel ouvert Musée du Louvre, 16 juin 2023, Paris.

Du vendredi 16 juin 2023 au jeudi 20 juillet 2023 :

.Tout public. gratuit

Un festival polyphonique à l’image du musée et de ses collections, faisant dialoguer les arts et les formats, de l’expérience intime jusqu’aux grands rendez-vous festifs et gratuits.

Le Festival propose une programmation pluridisciplinaire (théâtre, danse, cinéma, concerts, jeune public…) de la Pyramide du Louvre au Jardin des Tuileries et permet au public de découvrir le joyau d’architecture méconnu qu’est la cour Lefuel, ou encore de prolonger la visite de la grande exposition « Naples à Paris. Le Louvre invite le musée de Capodimonte ».

16 juin 2023 à 20h, Auditorium Michel Laclotte

Prélude au festival des Étés du Louvre

Rencontre et performance

Comment tomber amoureux de Naples

Ils sont historiens d’art, écrivain, photographe, gastronome ou encore chorégraphe ; tous passionnément amoureux de Naples, de sa culture et de son histoire. À la manière d’une émission de radio ou de télévision enregistrée en direct sur la scène de l’auditorium du Louvre, Nicolas Lafitte réunit autour de lui un plateau d’invités prestigieux qui, chacun à leur façon, invitent le public à partager leur passion pour cette ville aux mille visages. Le temps d’une tarentelle, d’une promenade littéraire, d’une visite ou encore d’une dégustation de mozzarella artisanale…

21 juin à 22h, sous la pyramide

Concert d’ouverture du festival des Étés du Louvre

Orchestre de Paris – Klaus Mäkelä

Klaus Mäkelä et l’Orchestre de Paris sont de retour au Louvre pour la Fête de la musique. Leur concert ouvre en même temps la première édition des Étés du Louvre dans le cadre magique, à la nuit tombée, de la Pyramide.

28 juin au 3 juillet à 22h, Cour Lefuel

Théâtre-Création

Eduardo de Filippo / Emmanuel Demarcy-Mota,

avec la troupe du Théâtre de la Ville.

Qui connaît Eduardo De Filippo, le « Molière italien » ?

Aujourd’hui, près de quarante ans après la mort de cet auteur, acteur et dramaturge napolitain, le metteur en scène Emmanuel Demarcy-Mota et la troupe du Théâtre de la Ville emmènent les visiteurs à leur suite à travers un voyage poétique et imaginaire dans l’univers de ce monstre sacré. Un spectacle polyphonique, qui convoque sur scène une sélection d’auteurs et de regards croisés, véritable vol plané au-dessus de la ville de Naples et de ses imaginaires.

1et 2 juillet, de 13h à 18h, Jardin des Tuileries et Studio

Week-end Famille-Spectacle, Ateliers et visites

De Pulcinella à Polichinelle

À l’occasion d’un week-end festif dans le jardin des Tuileries et au Studio du Louvre, le public sera invité à découvrir une sélection de spectacles, d’ateliers et de visites pour petits et grands et à vivre le musée autrement avec le célèbre Pulcinella et son cousin français, Polichinelle.

Programmation de spectacles de marionnettes à gaines traditionnelles françaises et napolitaines et d’ateliers autour du masque.

6 au 9 juillet, Cour Carrée

Cinéma Paradiso Louvre

Après le succès des premières éditions, Cinéma Paradiso Louvre s’installe de nouveau dans la majestueuse cour Carrée du Louvre.

Quatre soirées inoubliables pour rêver sous le ciel étoilé de Paris, entre amis ou en famille, sous le signe du cinéma, de la musique et de la convivialité. Invitée spéciale du festival cette année en écho à l’exposition « Naples à Paris », l’Italie sera à l’honneur avec une sélection de perles rares comme de grands classiques à redécouvrir.

10 et 11 juillet à 22h et 23h, Cour Lefuel

Danse

Static Shot / CCN Ballet de Lorraine – Maud le Pladec

La chorégraphe Maud Le Pladec et les danseurs du Centre chorégraphique national Ballet de Lorraine (direction, Petter Jacobsson) investissent la cour Lefuel pour une version spécialement adaptée de leur spectacle Static Shot. Clin d’oeil malicieux à l’univers de la mode et des défilés, Static Shot est un spectacle en forme de revue où peu à peu les corps se libèrent.

20 juillet à 22h, sous la pyramide

Musique actuelle – Concert de clôture du festival des Étés du Louvre

Nu Genea Live Band

Ambassadeurs de la nouvelle scène musicale napolitaine, Massimo Di Lena et Lucio Aquilina, plus connus sous le nom de « Nu Genea », investissent la Pyramide du Louvre pour une soirée de clôture qui s’annonce haute en couleur. Le groupe, qui donne ses lettres de noblesse à l’italo-disco napolitain, invite à les rejoindre pour un concert de clôture sous la Pyramide du Louvre.

Musée du Louvre 99 rue de Rivoli 75001 Paris

Contact : https://www.louvre.fr/en-ce-moment/evenements-activites/les-etes-du-louvre

Le Louvre