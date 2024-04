Les étapes-clés pour réussir mon projet solaire photovoltaïque En ligne Lille, mardi 14 mai 2024.

Les étapes-clés pour réussir mon projet solaire photovoltaïque Se lancer dans la production d’électricité grâce au soleil impose de ne pas griller les étapes. Mardi 14 mai, 12h30 En ligne Inscription préalable obligatoire en ligne

Les étapes-clés pour réussir mon projet solaire photovoltaïque

Vous voulez produire votre propre électricité grâce au soleil ? Vous souhaitez installer des panneaux solaires tout en évitant les arnaques ? Ce webinaire est là pour vous éclairer afin de tout comprendre et tout savoir sur l’énergie solaire et les étapes-clés pour réussir votre projet. Connaître le cadre réglementaire du photovoltaïque, estimer le potentiel solaire de sa toiture, choisir la bonne solution technique, dimensionner son projet, choisir un artisan, mettre en service son installation solaire photovoltaïque et l’entretenir… autant de sujets qui seront abordés et de questions que vous pourrez poser aux spécialistes de l’association Solaire en Nord.

→ Mardi 14 mai 2024 de 12h30 à 13h30

Cette conférence se déroulera en format webinaire (conférence en ligne). Suite à votre inscription en ligne via ce lien, vous recevrez, le jour J, un lien de connexion à la conférence.

