En ligne / online, le jeudi 12 mai à 13:30

Au-delà d’un logo, qu’est-ce réellement qu’une marque et quelle valeur apporte-t-elle à un produit et à une entreprise ? Découvrez qu’il n’y a pas qu’une seule sorte de marque mais une multitude de typologies de marques avec leurs spécificités et leurs atouts. Initiez-vous aux grandes étapes à suivre et aux outils à utiliser pour fonder des marques efficaces. **Cette conférence est à suivre en direct à distance. Elle sera enregistrée et disponible dès le lendemain sur le** [**site internet**](https://www.designspot.fr/) **et la** **chaîne Youtube** **du Design Spot.** **Gratuit sur inscription obligatoire.** [**En savoir plus et s’inscrire**](https://bit.ly/3rY7KpX)

Le Design Spot propose une conférence sur le design de marque avec la participation de Juliette Damoisel (Extreme Agency)

