Les étangs Bourgeois à vélo Les Deux-Fays, 30 août 2022, Les Deux-Fays.

Les étangs Bourgeois à vélo

rdv à la mairie Les Deux-Fays Jura

2022-08-30 – 2022-08-30

Les Deux-Fays

Jura

Les Deux-Fays

L’histoire des étangs, un reflet de l’histoire de France. Parcourez à vélo les étangs et retracez leur histoire, la petite et la grande, pour mieux se projeter sur leur avenir (source B. Bichon, Histoire des étangs de la Bresse jurassienne). Sortie gratuite. Nombre de places limitées, ne tardez pas à vous inscrire. Prévoyez une tenue et des chaussures adaptées.

L’histoire des étangs, un reflet de l’histoire de France. Parcourez à vélo les étangs et retracez leur histoire, la petite et la grande, pour mieux se projeter sur leur avenir (source B. Bichon, Histoire des étangs de la Bresse jurassienne). Sortie gratuite. Nombre de places limitées, ne tardez pas à vous inscrire. Prévoyez une tenue et des chaussures adaptées.

Les Deux-Fays

dernière mise à jour : 2022-06-23 par